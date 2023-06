El dramático relato de Crescenti sobre la muerte del hincha de River: “Cae de cabeza, más de 15 metros, gravísimo”

Una tarde trágica en el Monumental. River y Defensa y Justicia disputaban un buen partido entre el líder y un habitual animador del Torneo LPF. Todo se interrumpió por el fallecimiento de un hincha del Millonario, que cayó de la tribuna Sívori alta a la baja. El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más detalles sobre el suceso.

En charla con TyC Sports, la cabeza del Sistema de Atención Médica de Emergencia arrojó algo de luz sobre el hecho: "Nos informaron que era adentro del estadio, así que fuimos a complementar el accionar de la seguridad. Lamentablemente nos encontramos con este hombre fallecido, con un traumatismo gravísimo de cráneo. Cae de cabeza, más de 15 metros, gravísimo", expresó.

Además, Crescenti aseguró en D Sports Radio que la caída fatal no fue inducida por otra persona: "Murió en el acto. Traumatismo grave. Se cayó, no hubo empujón. No hubo nada para hacer por él", advirtió.

Foto de la carpa sobre el cuerpo, con el Monumental vacío (Foto: Alan Fallabrino)

Luego, el médico agregó: "Lo que sucedió es incompatible con la vida. Entonces, no le voy a dar más comentarios porque hay muchos oyentes". Aunque obviamente no se difundieron imágenes, Crescenti da a entender que la escena del accidente es impactante.

Por el momento, los datos confirmados son que se trata de un hombre que cayó de la Sívori alta a la baja. Los primeros llamados al 911 se registraron cerca de las 16:55, con el partido disputándose. La primera suspensión del encuentro llegó a los 14 minutos de juego y, a los 26' del primer tiempo, se paró definitivamente.