Qué dijo Almirón sobre la insólita expulsión de Valdez: "Bruno es..."

Jorge Almirón dijo presente en conferencia de prensa luego de la goleada de su equipo en la Bombonera. Boca cumplió con su deber y venció a Monagas por 4-0 para consolidarse como líder del Grupo F de la Copa Libertadores. Ahora, en octavos de final, el equipo definirá la llave en condición de local.

Para comenzar, el DT reconoció la importancia de haber sumado de a tres: "El partido pasado no hubo tanta claridad para atacar, hoy jugó más abierto y aprovechó con Fabra que son los dos muy técnicos. Todos los rivales son diferentes, hoy lo pudimos aprovechar. Estoy pensando en el partido que sigue, venimos de una derrota dura en el torneo y nos tenemos que recuperar".

Cuando el reloj marcaba 35 minutos de la primera etapa, el árbitro del encuentro decidió expulsar a Bruno Valdez por doble amonestación. El partido se encontraba igualado sin goles y, pese a la desventaja, el dueño de casa logró sacar a relucir toda su experiencia y se impuso con contundencia en Brandsen 805.

Jorge Almirón, ante los micrófonos, se refirió a dicha situación: "Bruno es un jugador con mucha experiencia, no hace falta que le diga nada. Creo que protestó una falta que no había sido y el árbitro no se dio cuenta que tenía amarilla y le sacó. Lamentablemente nos quedamos con un hombre menos. No hace falta llamarle la atención. Hoy no sé si se equivocó o el árbitro exageró la situación. Seguramente va a aprender de esto. Jugar con un hombre menos es mucha desventaja y para lo que sigue puede ser decisivo".