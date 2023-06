El tremendo elogio de Felipe Melo a River pese a su cariño por Boca: “Es quizás el mejor equipo del…”

El estilo provocador de Felipe Melo no es ninguna novedad. Tampoco lo es su fanatismo por Boca, algo que dejó en claro en reiteradas ocasiones y volvió a demostrar en los últimos cruces de Fluminense con River en la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, el brasileño se sacó el sombrero con el Millonario luego de avanzar de fase como primero de la zona.

Una de las tantas postales de Felipe Melo haciendo gestos en su última visita al Monumental

Luego de aquel histórico 5-1 ante los de Martín Demichelis, el equipo carioca no pudo mantener su momento en alza. El Flu está quinto en el Brasileirao a ocho puntos del líder y ganó solo tres de sus últimos 13 partidos. Además, quedó afuera de la Copa de Brasil con el Flamengo, algo que tensó la relación entre hinchas y jugadores a punto tal que la barrabrava tuvo un encuentro con Melo, el capitán del equipo.

El último partido de Fluminense ante Sporting Cristal no fue la excepción a este flojo presente y el experimentado jugador brasileño elogió a River para destacar lo hecho por su equipo: "Llegamos primeros en el grupo que tiene quizás el mejor equipo del continente, que tiene un equipo que no es fácil de jugar, que es The Strongest, y está este equipo (Cristal) que está bien dirigido por Tiago Nunes", expresó.

Luego, Felipe Melo subió el tono de sus declaraciones: "Quedamos en primer lugar, no sé qué quieren. No sé por qué se quejan, llevamos al grupo de la muerte", disparó tras los silbidos del Maracaná el último martes.

Por último, el simpatizante de Boca agregó que solo fueron algunos "tontos" los que despidieron al equipo con silbidos: "Estamos muy agradecidos con la gente por lo que hemos tenido hasta ahora. Recuerdo el segundo partido de la semifinal Carioca, donde la hinchada confió en el plantel y logramos una remontada histórica. La gente del Fluminense vino y celebró hasta el final, nos apoyó hasta el final, sufrió con nosotros. Creo que quien lo abucheó fue más en el sentido de 'ah, lo logramos', y, de hecho, sufrimos", concluyó.