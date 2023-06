El palazo de un excampeón de Wimbledon a Djokovic: “Me molesta que intente…”

Wimbledon está a la vuelta de la esquina y los ojos volverán a posarse sobre Novak Djokovic. El serbio alcanzó los 23 títulos de Grand Slam en Roland Garros, pero ahora quiere más y busca alcanzar a Roger Federer como el máximo ganador en la Catedral. Más allá de que muchos ya lo consideran el mejor de todos los tiempos, hay quienes todavía lo miran con recelo y no compran del todo a Nole.

Este es el caso del danés Frederik Nielsen, campeón de dobles en Wimbledon 2012. El exjugador aseguró que no le gusta que el balcánico no sea auténtico en su forma de ser: "Eso es exactamente lo que creo que es una lástima de Novak, realmente me gusta de muchas maneras", disparó sin tapujos.

Nielsen festeja Wimbledon con su compañero de dupla, Marray.

En diálogo con un medio de su país llamado Spilxperten, Nielsen explicó su encono con Djokovic: "Me molesta que intente mostrarse a sí mismo y al mundo que es una persona diferente de lo que realmente es. No creo que necesites eso", expresó.

Es por lo menos llamativa la declaración del danés, ya que el serbio dejó mucho de lado en estos últimos años por ser leal a sus principios, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Sin embargo, el ex número 17 del mundo en dobles no lo ve real a Djokovic.

Rune, una de las grandes promesas del tenis, junto a Djokovic.

En contrapartida, Nielsen destacó a su compatriota, Holger Rune. El joven danés de 20 años está sexto en el ranking ATP, pero es mirado de reojo por colegas y fanáticos por su forma de ser. Sin embargo, el campeón de Wimbledon 2012 en dobles destacó su personalidad como algo positivo: "Holger es muy bueno en el tenis, honesto consigo mismo y con los demás. Tiene personalidad, inteligencia y ofrece respuestas divertidas y originales", concluyó.