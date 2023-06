El importante consejo de Messi a Garnacho y Buonanotte en la Selección argentina: “Nos dijo que…”

Facundo Buonanotte, surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, cerró un semestre soñado. El futbolista de 18 años llegó al Brighton, sumó sus primeros minutos en la Premier League (donde también convirtió un gol) y, como frutilla del postre, tuvo su primera participación con la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni.

En las últimas horas el juvenil dijo presente ante los micrófonos de F12, programa de ESPN, y expresó sus objetivos de cara al futuro: "Mi anhelo es poder estar en el club (Brighton), hacer una buena pretemporada, agarrar más rodaje, asentarme y obviamente que si te va bien en el club tenés después muchas chances de ir a la Selección así que eso es lo principal. Y obviamente poder estar en las Eliminatorias para mí sería grandísimo".

Sus primeros minutos con la Albiceleste los sumó ante Indonesia en la gira asiática pero sin la presencia de Lionel Messi, quien ya había sido licenciado: "Me hubiera encantado que se quedara. Me hubiera gustado que se queden todos. Pero bueno, sabemos también que no es posible, que cada jugador tiene que buscar el bien de él, pero obviamente me hubiera encantado".

Además, Buonanotte recordó el gran consejo que recibió junto a Alejandro Garnacho por parte del mejor jugador del mundo: "En la Selección cualquier jugador que le preguntes quiere estar. Para mí es un orgullo y un placer. Con Messi, en una de las primeras prácticas, yo justo estaba con Ale Garnacho, y nos dijo que no tengamos vergüenza, que esto era fútbol".

PAra finalizar, se refirió al gran esfuerzo que realizó para poder decir presente en el Mundial Sub 20: "Peleé mucho por estar ahí. Me hubiera encantado. Es más, hablé con el técnico, con los dirigentes, con todo el mundo hablé. Los volví locos. Pero bueno, ellos querían que vaya cuando el Mundial ya estaba empezado. Le hablé a Mascherano y le dije que los requisitos de Brighton era que vaya cuando el Mundial ya estaba empezado. Hablé con él y me dijo 'che, Facu, esto no va'. Pero me quedo tranquilo porque intenté todo para estar. Igual lo entiendo al club. Ellos estaban peleando para entrar a la Europa League. No se pudo dar, pero me quedo tranquilo de que lo intenté".