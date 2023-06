La sincera justificación de Sebastián Méndez a su abrupta salida de Unión: "Tiene que ver..."

Sebastián Méndez comenzaba a capitanear la remontada de Unión de Santa Fe tras 11 partidos dirigidos (5 empates, 4 victorias y 2 derrotas), cuando decidió pegar el portazo. Los dirigentes quedaron asombrados y no pudieron más que lanzar un comunicado confirmando que la medida correspondía con la llegada del DT a Vélez, que también peleaba el descenso.

"La decisión intempestiva de Sebastián Méndez nos genera una gran decepción al igual que el accionar de Vélez Sarsfield", señalaron desde el club, que luego anunció la contratación del Kily González como sucesor.

Este miércoles, el Fortín anunció su nuevo entrenador y en conferencia de prensa, fue consultado por las decisiones que llevaron a cambiar de rumbo, en el medio del malestar de los dirigentes e hinchas de Unión. "Yo no me voy a justificar con esto. No quiero y no me interesa. Es la primera vez que me pasa algo así de hacer algo de manera intempestiva. Pero tiene que ver con Vélez. Toda la explicación es esa. Es algo que yo siento y no tiene que ver con algo racional sino con algo que yo siento", confesó.

Luego agregó: "Después de haber vivido tiempos difíciles como cualquier ser humano, desde lo familiar, simplemente tenía la necesidad de volver a mi casa, y ahí se termina toda la explicación".

El Gallego Méndez durante la presentación.

"Yo había tomado la determinación antes de que me llegue la oferta. Le quiero pedir perdón al hincha genuino de Unión, estar acá no es racional, es porque lo decidí desde el corazón. Es la primera vez que hago algo intempestivo", expresó.

"No quiero entrar en polémicas porque no es razonable mi determinación, es sentimental. Yo se lo expliqué a las personas que quiero y que me interesa lo que piensa. No está mal pedir disculpas porque lastimé a algunas personas con mi decisión. Lo decidí yo, no es necesario meterse con Vélez", cerró.

El entrenador iniciará su primer ciclo como entrenador del equipo de Liniers, del cual surgió como futbolista y donde hizo las divisiones inferiores. Tendrá el duro desafío de evitar que descienda.