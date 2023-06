Matías Rossi y el JP Carrera activan una bomba que sacude al Turismo Carretera

La futura renovación del Turismo Carretera ha generado mucho movimiento en los diferentes equipos. Algunos ya piensan en armar proyectos con los nuevos modelos, pero también se habla de algunos posibles cambios que sorprenderían a más de uno. En este sentido, Matías Rossi es el protagonista de una verdadera bomba que sacudiría la categoría.

Es que, pensando en la próxima temporada, el piloto de Del Viso podría dejar el Toyota Gazoo Racing para sumarse al JP Carrera. Gustavo Lema, titular del histórico equipo, reconoció que habló con el campeón 2014 y le preguntó si le gustaría la idea: "Le dije que me gustaría sumarlo al equipo y me dijo que a él también".

Gustavo Lema, titular del JP Carrera.

"Nos juntamos porque Rossi quiere ir a ver a Independiente. Empezamos a hablar y nada, fueron surgieron cosas. Pero solamente tuvimos charlas informales, nada formal todavía", agregó Lema quien puso a su empresa como sponsor en la camiseta del equipo de Avellaneda. De hecho, Matías dijo que la charla informal surgió justamente por eso.

"Como la empresa de Gustavo auspicia la camiseta del club , le mandé un mensaje diciéndole que no sea rata y me invite a la cancha. Me respondió que estaba invitado y, como suele hacer cada vez que hablamos, me preguntó cuándo iba a correr en su equipo con un Chevrolet. Pero lo hace siempre, fue una charla informal, nada más que eso", expresó el Misil.

Si bien se trata de un supuesto, que haya existido ese diálogo marca el inicio de una posible negociación. Rossi ya fue parte del JP en las temporadas 2011/12. En ese lapso ganó una carrera y peleó el campeonato 2011 que terminó ganando su compañero de equipo, en ese momento, Guillermo Ortelli.