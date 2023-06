La polémica sentencia de Toti Pasman sobre la despedida de Riquelme: "Me sorprendió mucho que..."

El pasado domingo Juan Román Riquelme realizó su partido homenaje en la cancha de Boca y la fiesta generó elogios, pero también tuvo varias críticas. Una de ellas vino de parte de Toti Pasman, quien abrió un polémica debate sobre si realmente el actual vicepresidente del club es el ídolo número uno ya que no "llenó " La Bombonera.

"Lo primero que quiero decir, y que me sorprendió mucho, es que Riquelme no llene la cancha. No pudo llenar la cancha Riquelme. En las dos populares de arriba había huecos, en la plateas había huecos. Esto reabre la discusión si realmente es el ídolo número uno de la historia de Boca. Porque cuando fue la despedida de Maradona ahí si no entraba un alfiler", expresó.

Luego, en la misma línea, agregó: "Entonces si vos sos el número uno y no podes llenar la cancha, yo digo, 'vamos a discutir si es el número uno, vamos a discutirlo'. El número uno te llena la cancha. Riquelme no la lleno. Había mucha gente, fue lindo, emocionante, la barra cantó lo que Riquelme quería. La cancha llena no estaba y eso es lo primero que me sorprendió".

Sus palabras generaron la reacción de los fanáticos de Boca, quienes le hicieron acordar que después de la inspección realizada, por las falencias estructurales, ese sector fue habilitado para 2.700 personas, cuando en realidad puede ingresar 4.500. Además, desde la organización confirmaron que las entradas se agotaron.

De hecho, en un tramo de su relato, le aportan que la cancha "estaba explotada", sin embargo volvió a hacer hincapié en el sector altos de las populares de la Bombonera. En su página, además, escribió una columna al respecto donde expresa que le pareció fuera de lugar los cánticos sobre que Román es más que Messi y que más que una fiesta, fue "su gran apuesta política".