La dura crítica de una ex Leona al Coco Basile por su episodio con Sofi Martínez: "Muy desubicado y el..."

El gesto del Coco Basile a la periodista Sofía Martínez en plena despedida de Juan Román Riquelme, sigue dando que hablar. En plena cobertura de la previa al trascendental encuentro homenaje, con televisación de la TV Pública, la comunicadora quiso ingresar al vestuario de los futbolistas históricos de la Selección argentina, cuando el exentrenador la detuvo abruptamente.

"Qué hacés acá, nena. No podés estar acá. Te vas asustar. Es un vestuario de hombres", la increpó el extécnico mientras la joven periodista intentaba explicarle que ya contaba con el visto bueno para ingresar. Dentro, presenciaron el incómodo momento futbolistas como Placente, Cambiasso, Gonzalo Rodríguez, Aimar, Messi y Di María, entre otros. La joven se quedó y pudo hacerle algunas preguntas a los futbolistas y luego se retiró.

Tras el episodio, que no pasó inadvertido, la exjugadora de la Selección Argentina de Hockey, Sofía Maccari, salió a defender a Sofi Martínez y a criticar al Basile en Twitter. ""No me parece nada agradable el trato. El tono despectivo y muy desubicado", sentenció junto a un video del momento.

Inmediatamente comenzó a recibir respuestas, muchas de las cuales era criticas, y el tuit fue eliminado después. De hecho, antes de la eliminación, Maccari alcanzó a responder uno de esos comentarios, que mostraba el momento previo al encuentro entre el técnico y la periodista, como intentando contextualizar. "¿Pero eso justifica el trato recibido con ese tono y esas palabras? Si es así estamos mucho peor de lo que imaginaba", expresó, confirmando su postura.

El posteo eliminado de Sofía Maccari.

Luego del episodio, la comunicadora dio su versión de los hechos. "Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales sino que tienen otro color, es que te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo", comenzó a relatar. Luego, agregó: "Lo lindo de estos encuentros, y que siempre se hace, es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines...".

En diálogo con el programa radial Perros de la Calle, explicó que el ingreso al vestuario estaba planificado: "Es por una cuestión de derechos, en la despedida de Maxi también pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta, entre otros, con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida".

"A mí me vinieron a buscar y me dijeron 'ya está para entrar al de la Selección', porque obviamente se están cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y bueno, la cuestión que me dieron aire y yo arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice 'no podés estar acá, salí'", explicó Martínez.

"Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar", agregó después.