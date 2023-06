El desopilante blooper de Tato Aguilera con una paloma en vivo: “¡Un teledirigido, más bostero que nunca!”

¿A quién no le pasó alguna vez? A los despistados y a los más atentos, a los que van corriendo o están sentados mientras esperan el colectivo. No importa si el día es bueno o malo, puede pasar en cualquier momento, esquina o lugar. Tantas veces en la cotidianeidad del día a día, este martes fue el turno de Tato Aguilera, quien recibió un regalo no muy placentero en Casa Amarilla y quedó retratado en vivo: una paloma hizo sus necesidades y, con mucha precisión, las heces cayeron sobre la mano del periodista que cubre Boca.

Como en casi todas las tardes de Líbero, Aguilera salió en cámara para dar la última información sobre el Xeneize. De cara al partido ante Monagas, el periodista aseguró que Darío Benedetto no sería de la partida por una sinovitis en su rodilla y en su lugar ingresaría Miguel Merentiel.

Sobre el final del informe, el periodista notó el regalo volador de un ave que posaba justo encima suyo: "Y bueno... buena suerte, apareció la palomita", aseguró con calma y humor de Aguilera, mientras sus compañeros en el estudio de TyC Sports se reían del hecho.

Mientras sostenía su mano con las heces, el notero agregó con una mezcla de gracia y pesar: "Dicen que te da buena suerte, ¿no? El cotorrón que me tiró... un teledirigido", tiró. Desde el piso, Hugo Balassone sugirió que algunos jugadores de Boca deberían pararse debajo de la paloma para cambiar su actualidad.

Para rematar, Aguilera jugó con la situación y hasta sacó pecho: "¡Más bostero que nunca!... Mamá, cómo me dio", concluyó el mendocino.