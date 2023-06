Newman sigue líder del Top 12 de la URBA

Luego del parate del fin de semana pasado, el Top 12 de la URBA continuó con su curso normal y completó la primera ronda. En esta jornada, Newman venció con autoridad a Pucará y se convirtió en el único líder de la competencia. En el segundo puesto aparece Alumni, que no dio el brazo a torcer y le ganó a La Plata en un duelo muy parejo. Belgrano Athletic terminó igualando ante CASI y completó el podio. Los otros que festejaron fueron SIC,Hindú y Atlético del Rosario.

El Cardenal consiguió un buen triunfo ante Pucará, con bonus incluído y de esa forma aseguró el primer puesto en esta jornada. Con un gran juego colectivo, el Bordó superó al colero de la tabla por 47-26 y le sacó un punto de diferencia a su inmediato perseguidor, Alumni. Claro, el conjunto Rojiblanco también ganó su partido ante La Plata por 28-21, pero no pudo sumar el punto extra. El elenco de Tortuguitas sufrió más de la cuenta y sobre el final pudo revertir el marcador para no perderle pisada a Newman.

El tercer puesto sigue siendo para Belgrano Athletic, que igualó un encuentro extremadamente reñido ante CASI por 27-27. En este duelo hubo varios actos de indisciplina, 7 amonestados, pero poco nivel de juego. Además, SIC derrotó en condición de visitante a Buenos Aires 36-22 y ya se metió en puestos de clasificación gracias a los resultados positivos en las últimas jornadas.

Por último, Hindú, último campeón del torneo, cortó una racha de 3 derrotas consecutivas y venció a CUBA por 32-10 para reacomodarse en la tabla de posiciones. El Elefante quiere sacar su chapa de candidato y anhela con meterse en la próxima instancia para repetir lo hecho en 2022. Finalmente, Atlético del Rosario fue superior en su duelo ante San Luis, le ganó 32-24 y se ubicó en el noveno escalón.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Buenos Aires CRC vs. Hindú, Alumni vs. SIC, San Luis vs. La Plata, Belgrano Athletic vs. Atlético del Rosario, Newman vs. CASI y CUBA vs. Pucará.