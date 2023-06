La "advertencia" de Alcaraz a Djokovic tras volver al número 1 antes de Wimbledon: "Me considero…”

Carlos Alcaraz volvió a ser el número uno del mundo. Luego de insistir con que Novak Djokovic es el mejor sobre césped, el español ganó el histórico torneo Queens y llegará a Wimbledon como el mejor preclasificado. Con este logro, el joven de 20 años ya fue campeón en las cuatro categorías de certámenes (Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250) y en todas las superficies.

En las últimas semanas, el español había reconocido que no se siente del todo cómodo jugando sobre hierba y que Wimbledon sería un certamen de bajas expectativas para él. Tras coronarse ante el australiano Alex De Miñaur, Alcaraz mostró su felicidad por un nuevo título: "Ser capaz de ganar un torneo tan increíble en mi primera participación es fantástico. Y saber que soy capaz de jugar a buen nivel en césped también es muy positivo", aseguró.

En primera instancia, el oriundo de Murcia expresó que el máximo candidato a llevarse Wimbledon es Djokovic, ahora ubicado en el segundo puesto del ranking: "Las opciones no cambian demasiado, porque allí jugará Novak. Ahora me siento mejor que al comienzo de la semana, eso es evidente. Por supuesto, recuperar el número uno antes de Wimbledon te da un extra de motivación. Pero no cambia en exceso jugar en Wimbledon como uno o como dos", sentenció.

Queens fue el primer título de Alcaraz sobre césped.

Sin embargo, luego Alcaraz infló el pecho y se puso entre los favoritos para llevarse la gloria en el All England Club: "Aunque gané el título [en Queens], solamente he jugado 11 partidos sobre hierba en mi carrera. Djokovic es el principal favorito, pero, después de ganar a grandes jugadores y con el nivel con el que he jugado, me considero como uno de los favoritos o como uno de los tenistas capaces de ganar Wimbledon", expresó.

Más allá de la alegría por el título, Alcaraz evidenció otra vez los problemas físicos que lo llevaron a abandonar ante Djokovic en Roland Garros. Esta vez no fueron tan graves como aquel día, pero aclaró que no hay de qué preocuparse: "Es algo que no he sentido a lo largo de la semana, pero pienso que es normal. Todos los jugadores tienen problemas durante la semana o el año que tienes que cuidar. No es nada serio. Trabajaremos esta semana antes de Wimbledon para llegar al 100%. No es algo que me preocupe", concluyó.