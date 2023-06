El particular posteo de Martín Liberman para Riquelme por su despedida: “Las diferencias que tenemos…”

Martín Liberman se pronunció en las redes sociales luego de la despedida de Juan Román Riquelme y escribió sentidas palabras sobre el actual vicepresidente, a quien suele criticar sin filtro por su gestión en Boca Juniors. El periodista aclaró que fueron amigos, pero por decir lo que piensa eso se terminó. Su palabras, tuvieron inmediata reacción.

La publicación del periodista.

"Las diferencias que tenemos, no impiden que lo reconozca como el mejor futbolista que piso suelo argentino los últimos 30 años después de Maradona y Messi. Lo que hizo en Boca fue notable. Justo reconocimiento. Su faena como dirigente merece críticas y a él no le gusta", escribió en la primera parte del posteo de compartió en Twitter.

Luego, en la misma línea, explicó: "Lo admiré profundamente y tuve la enorme fortuna de ser su amigo. Lamentablemente mi trabajo es decir lo que pienso y eso tiene su costo. Yo no mezclo. Riquelme era sinónimo de deleite, arte, disfrute y sobre todo… VICTORIA. Crack y ganador. Groso en serio".

La última fuerte crítica de Liberman a Román fue tras la llegada de Jorge Almirón como DT. En su perfil, escribió: "No era que Boca no trataba con Bragarnik porque era amigo de la gestión anterior? ¡Le compraron a Benedetto y le contrataron a Almirón! Jajajaj, no hay que escupir al cielo. Román tiene unos códigos pero sino resultan, tiene otros".