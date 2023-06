Deportivo Maipú de los milagros: todos los partidos que ganó agónicamente

Aguanta corazón aguanta. Una vez más, en el epílogo de un partido, Deportivo Maipú volvió a cantar victoria y sus hinchas ya se acostumbran a tener que sufrir hasta el final para irse a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Esta vez fue González el autor del gol agónico tanto ante Mitre de Santiago del Estero pero han sido varios los encuentros que tuvieron un desenlace no apto para cardíacos.

De adelante hacia atrás, el Cruzado no solo le ganó en el final a Mitre, también derrotó a Chaco For Ever con gol de Álvaro Veliez a los 82 minutos (fecha 18), a Aldosivi con tanto de González en el minuto 81 (fecha 16), a Villa Dálmine con el grito de Fausto Montero en el minuto 87 (fecha 15) y a Deportivo Madryn fue el propio González el que le dio tres puntazos cuando el reloj marcaba 92 minutos (fecha 14).

Abrazo de gol en el final, una imagen repetida.

Con estas cifras, el Botellero sumó 15 puntos de 18 posibles en las últimas seis fechas de manera agónica. De esa lista solo no sumó por la caída ante Independiente Rivadavia (fecha 17) pero casualmente en ese duelo entre mendocinos también marcó en el final con el tanto de Eggel cuando corrían 86 minutos. El otro caso es de un poco más atrás, con el 3 a 2 contra Gimnasia de Jujuy en el noveno capítulo con doble tanto en el final (Kusener a los 89' y Santi González a los 91')

De esta manera, el elenco que comanda Luis García sigue adelante con una tremenda campaña que lo ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional con 39 puntos, uno menos que Independiente Rivadavia y tres unidades más que Chacarita Juniors, justamente, su próximo rival.