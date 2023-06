Qué dijo Maxi Rodríguez de la ovación de los hinchas de Newell’s a Di María: “Quiero remarcar…”

Rosario es pasión. Pero a veces esa pasión se convierte en violencia. La convivencia entre los dos equipos más importantes de la ciudad a veces se torna difícil, pero hay futbolistas que por su trayectoria, su paso por la selección y su personalidad, logran trascender la frontera de la camiseta y ganarse el respeto de la vereda del frente. Tanto Newell's como Central tienen un ejemplo y bien podrían ser Maxi Rodríguez y Ángel Di María, respectivamente.

Precisamente ambos compartieron estadio este sábado en el Coloso Marcelo Bielsa en el marco de la despedida de La Fiera, que convocó a importantes figuras del mundo del fútbol como, nada más ni menos, Lionel Messi. Maxi Rodríguez tenía dudas acerca de invitar a Di María y mucho temor por cómo podría recibirlo la gente. Sin embargo, el pueblo leproso dio una gran muestra de deportividad y reconoció al campeón del mundo con un "Fideo, fideo...".

No fue una (en el marco de su salida a la cancha) si no dos las veces que se desató la ovación. La segunda oportunidad fue luego de que el propio Maxi Rodríguez tomara la palabra para agradecer a los hinchas por el espectáculo armado. En una de sus frases, le reconoció el gesto al simpatizante leproso.

"Quiero remarcar algo porque hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerles a estas 40 mil almas que vinieron por el respeto que tuvieron con dos personas, con el Pocho y con Fideo. Gracias Pocho, gracias Fideo, son todos animales", reconoció.

La frase de Di María y el "miedo" de Maxi

Obviamente, el tremendo gesto del hincha de Newell's no pasaría desapercibido en el propio futbolista, quien primero levantó los brazos para recibir la ovación. Luego, se referiría al episodio: "Creo que es algo lindo. Se puede. Se nota que se puede, es poner un poco de voluntad. Hay que dejar de pensar en una camiseta o en otra camiseta. El fútbol es para divertirse, para disfrutarlo. Agradecido, más que nada por Maxi porque estaba un poco nervioso, tenía miedo. Me preguntó que pasó cuando entré al principio".

"No me imaginaba que me puteen pero tampoco esto. Agradecido porque es algo inolvidable para Maxi. Me escribió en la mañana para preguntarme si quería venir y me dijo que me entendía si no iba. Es un amigo, lo quiero un montón, es un día inolvidable para él y era importante estar con él acá", cerró Di María.