La desopilante reacción de Pablo Aimar cuando le dieron ojotas de Boca en el vestuario: “Hoy me baño con…”

Luego de muchos años de espera, finalmente llegó el día tan esperado por Juan Román Riquelme y todo el mundo Boca. El máximo ídolo de la institución volvió a ponerse los cortos para pisar nuevamente el verde césped de la Bombonera, donde tendrá su merecido partido homenaje.

Una gran cantidad de invitados dieron el "si" para disfrutar junto a uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argentino. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, se encuentra Pablo Aimar. El payaso, ligado fuertemente a la institución de Núñez, ha construido una gran relación de amistad con el Topogigio a lo largo del tiempo.

En la previa del partido, el cordobés dialogó ante los micrófonos de la TV Pública: "Preparadísimo. No sabemos como va a salir, pero estamos preparados. Riquelme es un amigo de la adolescencia, que es una época a la que todos con más alegría. Es eso, un amigo de la adolescencia que son tan importantes para la vida".

Al igual que todos los invitados, a Aimar le dieron unas ojotas con los colores y el escudo de Boca. Al ser consultado por Sofi Martínez sobre si iba a hacer uso de ellas luego del partido, entre risas, el Payaso respondió: "No, no. Me ducho con botines".