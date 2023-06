El emotivo discurso de Riquelme a Messi en medio de la Bombonera: "Enano sé que..."

Juan Román Riquelme tuvo el broche de oro a la película que él mismo asegura que comenzó a vivir el 10 de noviembre de 1996. El máximo ídolo de la historia de Boca, en la Bombonera, disfrutó este domingo 25 de junio su partido homenaje. En ella, participaron una gran cantidad de estrellas con paso en el Xeneize y, también, en la Selección argentina.

Una vez terminado el evento, el Torero agarró el micrófono y comenzó a dar sus agradecimientos. Luego de hablarle a tres de los técnicos que más lo marcaron a lo largo de su carrera (Pekerman, Basile y Bianchi), le dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona.

"El fútbol le ha dado todo a mi vida, me permitió comprarle la casa a mi mamá. Pasaron muchas cosas, pero he sido un afortunado: me tocó jugar con el más grande, con el que soñé de chiquito, que fue Maradona. Hoy es un día maravilloso para todos los Bosteros. Fui un afortunado porque de chiquito fue lo más grande que yo vi", soltó Román.

Luego de esto, Riquelme volteó la vista y señaló al capitán de la Selección argentina, quien recientemente se coronó como campeón del Mundial de Qatar 2022. Para concluir con su relato, se tomó el tiempo de agradecerle a Lionel Messi por su presencia, pese a que podría haber estado disfrutando de sus merecidas vacaciones.

"Después pasó el tiempo y me tocó jugar con alguien increíblemente grande. No sé si es más grande o menos que Maradona. Enano sé que te tenías que ir de vacaciones, le pido disculpas a tu familia por tenerte acá algunos días más. Espero que la hayas pasado muy bien", sentenció el máximo ídolo de la historia de Boca.