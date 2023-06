Qué dijo Di María de la inesperada ovación de los hinchas de Newell’s: “Se nota que se…”

La despedida de Maxi Rodríguez sirvió para que Ángel Di María tuviera un reconocimiento inesperado. El Fideo, ídolo de Rosario Central, aceptó la invitación de su amigo para ser parte de la fiesta y los hinchas de Newell's lo ovacionaron. Primero lo aplaudieron cuando ingresó a la cancha y luego entonaron el "Fideo, Fideo", algo que conmovió al futbolista rosarino.

Ante esto, luego de salir de la cancha, habló y agradeció las muestras de cariño de la gente. "Hoy Maxi me volvió a preguntar si estaba seguro, si quería venir. Le dije que obvio, es un amigo. Esto pasa más que por los colores, es una amistad, su despedida y obvio quería estar presente", dijo Fideo sobre su asistencia al partido.

Además, agregó: "Hay que dejar de pensar en una camiseta o en otra... Estoy agradecido. Se demostró que se puede. El fútbol es para divertirse. Maxi tenía miedo antes del partido. Yo no me imaginaba que me iban a putear pero tampoco me imaginaba esto. Se puede, se nota que se puede. Hay que dejar de pensar en una camiseta u otra”.

En el discurso final, Maxi le habló al público que colmó el estadio y les agradeció por el trato brindado a dos futbolistas: Di María y Ezequiel Lavezzi, dos referentes del eterno rival. "Quiero remarcar algo, que creo que hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerles por el respeto que tuvieron hacia dos personas, el Pocho y el Fideo", dijo la Fiera.