La histórica decisión que el Manchester United analiza tomar con Garnacho

Las expectativas que tiene el Manchester United con Alejandro Garnacho son muy grandes. El futbolista argentino renovó el contrato hasta el 2028 y la idea no solo es blindarlo económicamente, sino también "mimarlo" para que despierte el sentido de pertenencia por el club, ya que saben que es el futuro futbolístico.

El jugador de 18 años cerró su participación en la Selección argentina (su primera convocatoria) y ahora disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza, España. Durante la temporada alcanzó su debut definitivo en el equipo, con el que disputó 1.212 minutos en 36 partidos, en los que anotó 5 goles e igual cantidad de asistencias.

Erik Ten Hag manda a la cancha a Garnacho, con la camiseta número 42.

El entrenador Erik Ten Hag lo lleva de a poco. Sabe que es un futbolista que puede darle mucho al equipo y el Manchester quiere mantenerlo contento y motivado. Como parte de esa estrategia, el periodista inglés Samuel Luckhurst, quien cubre al equipo de Manchester, informó que la dirigencia está planeando que cambie su dorsal, del 42 actual al mítico 7.

Ese número de camiseta pasó por una buena parte de los ídolos del club como George Best, Eric Cantona, David Beckham y el mismísimo Cristiano Ronaldo. De hecho el Bicho fue el último en ocuparla y tras su partida a Arabia Saudita se encuentra vacante. Está claro: tener ese número en la espalda no es un gesto más, por lo que se requiere de una muy fuerte personalidad para portarla, algo que parece no ser un problema para Garnacho.

Además, Ronaldo es el máximo ídolo del chico nacido en España, porque lo que en caso de darse, sería un doble premio.