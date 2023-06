La tajante frase de Demichelis sobre su decisión de "borrar" a Robert Rojas: "Las cosas que tuve que…"

Martín Demichelis, entrenador del puntero River Plate, expresó su satisfacción por el triunfo 3-1 ante Instituto de Córdoba, en la recta final del campeonato, enfatizó que trabajan "día a día" en busca del objetivo que no lograron aún y se refirió a lo ocurrido con Robert Rojas quien no estuvo en la lista de concentrados para el partido tras los polémicos dichos de su representante.

En la previa del encuentro, dijo que el paraguayo había cumplido un ciclo en River y esas declaraciones molestaron, en parte, al DT que luego del partido se pronunció al respecto con tajantes frases: "Las declaraciones de una persona que no conozco no me modifican mi manera de ser, y que no tuve la posibilidad de hablar en presencia no me modifica mi forma de ser".

"Porque si me tengo que guiar por cada una de las declaraciones no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar las hablé con Robert en persona, con el plantel. No es momento de hablar del mercado de pases, primero hay que ganar el torneo y clasificar por la Copa. Después se verá", agregó con firmeza.

Luego, en la misma línea, aportó: "El calendario del fútbol argentino, que no es paralelo a otros mercados, hace que muchos se confundan y eso hace que se confundan los jugadores, pero repito, lo que tuve que hablar con Robert lo hablé en presencia, hoy se entrenó, estuvo en el vestuario y va seguir siendo un jugador importante para nosotros, y que lo venía haciendo muy bien".

River afrontará el próximo 27 de junio el partido ante The Strongest de Bolivia, en Núñez, en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, Demichelis y su cuerpo técnico dispusieron una concentración anoche en el Más Monumental para "descansar bien y poner en marcha la recuperación" de sus futbolistas.