La rotunda conclusión de Almirón tras el 0-4 de Boca ante Godoy Cruz: “Al equipo lo vi muy…”

Con una fuerte disfonía, Jorge Almirón hizo lo que pudo para explicar las razones detrás de la durísima derrota de Boca en Mendoza. Godoy Cruz lo goleó por 4-0 y, por momentos, bailó al Xeneize en el Malvinas Argentinas.

Por eso, el DT se mostró bastante abatido tras la sexta caída en su ciclo, sin dudas la peor y más dolorosa: "En general es un equipo, somos responsables todos, el primero soy yo", sostuvo.

Luego, Almirón reconoció todas las falencias de Boca que Godoy Cruz aprovechó para marcarle cuatro goles: "Todavía no tengo las cosas claras, fue un partido raro. Nos hacen dos goles muy rápido, la jugada del penal no habíamos llegado y el segundo casi terminando el primer tiempo. Después, el tercero y cuarto fueron raros, evitables. Al equipo lo vi muy desconcertado, intentó recuperarse y pero no pudo. Cada vez que atacaron, hicieron daño", aseguró.

Además, el entrenador sostuvo que tenía buenos presentimientos para la visita a Mendoza, pero nada quedó más alejado a la realidad: "Antes del partido, pensábamos que íbamos a hacer un buen partido. No pudimos entrar nunca, cada vez que llegaron, golpearon. No tuvimos profundidad", insistió.

Esta fue la novena derrota de Boca en 21 partidos por Liga. En lo que va de su ciclo, Almirón registra un bajo 51% de efectividad y, al parecer, el equipo perdió el envión que había implementado desde su llegada.