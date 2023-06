La picantísima chicana del Gato Oldrá a la Lepra: "Si ascienden son 6 puntos seguros"

Envalentonado por la histórica goleada de Godoy Cruz Antonio Tomba ante Boca en el Malvinas Argentinas, Daniel Oldrá, el actual entrenador del Expreso le subió el tono a un hipotético ascenso de Independiente Rivadavia a Primera y chicaneó al club del Parque. Esto despertó polémica en todas las redes sociales. También analizó el encuentro y hasta le tiró un palito a Boca: "Lo tenemos alquilado".

"Los jugadores interpretaron muy bien las situaciones, los momentos y el equipo", precisó el entrenador que describió a su plantel como "un equipo que ha llevado a cabo lo que quieren adentro de la cancha". Pensando a futuro, aseguró que "se viene lo más difícil, vamos a tener que estar más capacitados para terminar el año, no hay que quedarse con esto y tratar de seguir creciendo como equipo, tenemos dos lindos partidos".

El Gato Oldrá en el partido ante Boca. Juan Ignacio Blanco/MDZ

"La vida mía nació para vivir y estar acá en Godoy Cruz, es lo mejor que me ha pasado; y eso que siendo entrenador podes decir me voy pero mi confort hoy en día es estar en mi casa, con mi familia cerca", explicó el DT del Expreso.

Pero además de valorar el momento futbolístico del plantel que dirige, el Gato Oldrá realizó una declaración que generó polémica y no cayó bien entre los hinchas de la Lepra, que este sábado recibirá a Chaco For Ever con la misión de defender la punta de la zona B de la Primera Nacional. "Si Independiente Rivadavia asciende, es importante porque a nosotros nos exige mucho más, y a su vez siempre vamos a tener 6 puntos seguros porque siempre le ganamos", bromeó en Radio Jornada.

Las declaraciones del Gato Oldrá. Foto: captura Twitter

El DT también se refirió a la presencia de Jorge Almirón en el otro banco de suplentes: "Con Almirón está todo bien, nos dejó muchas enseñanzas, no hay que olvidarse de esas cosas; con todos los entrenadores estuve a disposición y tengo buena relación, y de todos se aprendió algo".