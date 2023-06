La noticia sobre Juan Martín del Potro que ilusiona con verlo en el US Open: "Me llena de alegría"

Juan Martín Del Potro volvió a jugar después de 16 meses y aumenta la ilusión de que pueda estar en el US Open. El tandilense no compite desde febrero de 2022 cuando perdió en la primera ronda del Argentina Open y se presentó en un encuentro de exhibición en China en el que jugó en dobles junto al español Carlos Moya, ex número uno del mundo.

La dupla logro un triunfo por 7-6 (5), 1-6 y 11-9, ante la dúo conformado por el español David Ferrer y el ruso Marat Safin y la vuelta de Del Potro a una cancha cobra importancia pensando en el mediano plazo. "Este un momento muy especial. Volver a entrar en una cancha y ante tanto público en las tribunas es algo que me llena de alegría", señaló el deportista argentino.

Del Potro mantiene la esperanza de darle un cierre a su carrera profesional en el US Open, certamen que ganó en 2009 y que se disputará entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre próximo. Hace algunas semanas había señalado: "No sé si estaré al cien por cien o no, pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open".

"Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas", reflexionó.

En cuanto a su participación en la exhibición en el país asiático la misma podría continuar este sábado, junto a Xiaofei Wang (China, 20 años) ante el dúo Ferrer y He Yecong (China, 29 años, inactivo desde 2020), mientras que también competiría el domingo al lado de Li Zhe (China, 36 años) frente a la dupla Safin y He Yecong