La fuerte confesión de Lionel Messi sobre su llegada a París y el PSG: "La adaptación fue..."

Lionel Messi está de vacaciones. Disfruta de días familiares después de una desgastante temporada con el París Saint Germain, al que está vinculado todavía y hasta el 30 de junio, cuando finalice el contrato. Luego de eso, se unirá a las filas del Inter de Miami, equipo que priorizó sobre el resto para disfrutar de la tranquilidad de una liga menos exigente.

En el medio, el crack rosarino brindó una entrevista con el medio BeIN Sports, que se emitirá en las próximas horas pero ya cuenta con una serie de adelantos. En uno de ellos, el futbolista analizó lo que fue su llegada al equipo parisino y contó lo difícil que fue la adaptación a la nueva ciudad.

Sobre la elección -apurada, por cierto- del París Saint Germain sobre otros clubes cuando le tocó salir de Barcelona, Messi confesó: "Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que pudiera llegar a ir. Por eso decidí venir".

Sin embargo, no todo salió como lo quería. "La adaptación fue muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, fue difícil adaptarse al cambio, llegar tarde, no tener pretemporada. Adaptarme a una nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad, a la cual fue muy difícil adaptarme al principio para mí y toda mi familia", confesó.

Luego, se refirió a su intensa relación con la hinchada del PSG, que pasó del amor al odio parcial. "Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, porque creo que la gran mayoría me sigue tratando bien como en el inicio", analizó.

Luego, cerró: "Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota".