El fuerte exabrupto del Beto Alonso a Riquelme: “Que me la…”

River dio un nuevo paso hacia el título de la Liga Profesional. El Millonario venció a Instituto por 3-1 en un partido que comenzó cuesta arriba por el tempranero gol de la Gloria antes del minuto de juego. Ahora la diferencia con Talleres, su inmediato perseguidor, es de diez puntos (la T visita el sábado a Lanús).

Como era de esperarse, el público se retiró con gran euforia luego de una nueva victoria del equipo de Martín Demichelis. A la salida del estadio se pudo apreciar a los hinchas muy felices y, entre ellos, apareció una de las máximas glorias de la historia de la institución.

Se trata, nada más y nada menos, que del Beto Alonso. Cuando el ídolo de River se retiraba del Más Monumental su presencia no pasó desapercibida entre los fanáticos, quienes lo saludaron, abrazaron y pidieron fotos. Pero, además, en el video que se viralizó desde la cuenta El Uno River se puede apreciar cuando le hicieron un particular pedido.

En medio de la alegría uno de los hinchas, en tono de broma, soltó: "¡Mandale un saludo a Riquelme, Beto! ¡Mandale a Riquelme!". Las risas no faltaron y, fiel a su estilo, la picante respuesta del ex futbolista del Millonario tampoco. "Que me la chupe, Riquelme", lanzó el campeón del Mundial de 1978 con la Selección argentina, ante la celebración de los que lo rodeaban.

Con la camiseta del club de sus amores, Norberto Alonso, gritó campeón en: tres Campeonatos Metropolitanos (1975, 1979 y 1980), tres Campeonatos Nacionales (1975, 1979 y 1981) y el Campeonato de Primera División 1985/86. Además, en el plano internacional ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986.