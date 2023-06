Quién es Víctor Wembanyama, el francés de 19 años que llega a cambiar la NBA para siempre

"Todo el mundo ha sido etiquetado como un 'unicornio' en los últimos años, pero él es más bien un alien", dijo LeBron James en el pasado octubre. Giannis Antetokounmpo aseguró no haber visto nada como él "en su vida". Hay quienes creen que es lo más parecido a un jugador "creado en el NBA 2K", el videojuego más famoso de básquet. Aunque en los deportes estadounidenses se suele sobre exagerar todo, cualquier adjetivo pareciera quedar corto para Víctor Wembanyama, el francés de 19 años y 2,21 metros de altura que llegará a la NBA este jueves por la noche y planea llevarse todo por delante.

En Brooklyn, se celebrará una nueva edición del Draft, proceso de elección de jugadores universitarios o jóvenes europeos que dan el salto a la mejor liga del mundo. Al contrario de otros años, nadie tiene dudas sobre qué camino tomarán los San Antonio Spurs, que tienen la primera elección de la noche. Wemby, apodo que se llevó por su complicado apellido, aterrizará desde los Metropolitans 92 a Texas como una mega estrella sin haber jugado ni siquiera un partido. Y eso, siendo un francés que llega a Estados Unidos, dice muchísimo de las inéditas expectativas que hay sobre sus hombros: "Quiero ganar un anillo tan pronto como sea posible", sentenció en mayo, cuando el exequipo de Manu Ginóbili se aseguró el primer puesto en la Lotería, algo que nunca fue tan preciso de decir.

Parte de la expectativa sobre este joven fue la carrera por conseguirlo. El Draft de la NBA funciona de una manera simple: mientras más partidos pierda un equipo, más chances de elegir a los mejores jóvenes tendrá al año siguiente. Hace años que Adam Silver, comisionado de la liga, combate contra equipos que arman planteles flojísimos para perder a diestra y siniestra y así tener más probabilidades de llevarse la primera elección. Eso fue imposible con Wembanyama en el horizonte y, tras 22 victorias en 82 partidos, los Spurs fueron tocados por la varita, al igual que en 1987 con David Robinson y en 1997 con Tim Duncan.

Los Spurs se quedaron con el primer pick del Draft: Wembanyama irá a San Antonio.

Ahora, ¿qué es lo que hace tan especial a este francés que es viral semana tras semana desde los 15 años? No, no es solo su altura, es la capacidad de moverse con una talla que supera a la de cualquier jugador de la última temporada en la liga estadounidense: "Bloquea tiros como Rudy Gobert, pero tira y se mueve como Kevin Durant", advirtió Giannis en el programa How hungry are you?. Los 21.6 puntos, 10.4 rebotes, 3 tapas y 2.4 asistencias de promedio que tuvo Wembanyama en la última Liga de Francia no le hacen justicia. Hay que verlo para creer todo lo que se dice (y espera) de este chico. La NBA tuvo eso claro desde un principio, a tal punto que transmitió los partidos del equipo Metropolitans 92 en su app oficial de forma gratuita. La cosa fue aún más allá y organizó partidos de exhibición en Las Vegas entre el cuadro del oriundo de Nanterre y el de Scoot Henderson, la otra promesa que estará en el top 3 del Draft.

Lejos de achicarse o bajar el perfil, Wembanyama se agrandó ante los flashes de ESPN, TNT y las diferentes cadenas norteamericanas: "Scoot Henderson sería el primer pick... si yo no hubiera nacido", tiró después de esas exhibiciones en Las Vegas en donde 200 ojeadores de los 30 equipos de la NBA se acercaron a verlo. "No intenté mirar a ningún jugador cuando crecí, yo me inspiré a mí mismo", soltó al ser consultado por su ídolo.

Más allá de todos los adjetivos calificativos y su personalidad, la prensa estadounidense definió a Wemby, hijo de padre especialista en salto en largo y madre basquetbolista, como "el mejor prospecto en la historia de la NBA". Sí, por encima de LeBron, quien llevó a ESPN a transmitir un partido de baloncesto de escuelas secundarias en 2002. Así es el hype que existe por este chico que podría cambiar para siempre a la liga, según los expertos.

De hecho, ni siquiera Luka Doncic, quien llegó a la NBA como MVP y campeón de la Euroliga con el Real Madrid, generó esta clase de ruido. Sin ir más lejos, el esloveno fue elegido tercero en su clase y fue traspasado esa misma noche a los Dallas Mavericks, que eligieron quintos. Para poner en contexto, Wembanyama hasta fue invitado a hacer el primer lanzamiento de un partido de los New York Yankees, el equipo de beísbol más famoso del mundo.

En algún momento pasadas las 21 horas de este jueves, será Silver quien abra el sobre de los Spurs y diga que San Antonio eligió a Wembanyama con la primera elección. Tal seguridad en el primer pick de la noche solo sucedió dos veces en este siglo: el previamente mencionado LeBron a Cleveland Cavaliers en 2003 y Zion Williamson a los New Orleans Pelicans en 2019.

Un Wembanyama niño con la camiseta de Parker en los Spurs.

Luego de esta jornada histórica, será trabajo del legendario Gregg Popovich amoldar a este chico de 2,24 metros y 104 kilos a la NBA. No estará solo, sino que Tim Duncan, el francés Tony Parker y Manu Ginóbili regresarán a los Spurs en un triunvirato de consejeros para la nueva gran estrella de los Spurs: "Siempre he intentado ser diferente, quizá sea el único así. No siento ninguna presión, vivo libre, juego de la manera que verdaderamente quiero jugar y he querido jugar toda mi vida, intento mostrar mi verdadera personalidad en la pista y simplemente ser yo mismo", expresó Wembanyama en el podcast del exjugador JJ Redick. ¿Será realmente lo que dicen sobre él? ¿Es posible colmar las expectativas si estás llamado a ser el mejor de todos sin siquiera haber debutado? El tiempo y su enigmático físico dirán.