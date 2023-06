Implacable, Demichelis "borró" a un jugador de River tras una declaración que no cayó bien

River Plate recibirá esta tarde a Instituto de Córdoba (desde las 19.45 por TNT Sports) con el objetivo de conseguir un triunfo que lo aleje un poco más en la cima de la tabla de posiciones. Para este duelo, Martín Demichelis realizará algunos cambios con respecto al once que venció a Defensa el pasado sábado pero, además, tomó una fuerte decisión al "borrar" a Robert Rojas.

El paraguayo, que según su representante tiene "ciclo cumplido en River", no apareció en la lista de concentrados y se trata de un claro mensaje de parte del entrenador para el defensor. Los dichos de Diego Serrati no cayeron del todo bien en el cuerpo técnico y esta medida va de la mano con la molestia que generó esa particular frase.

Rojas no fue concentrado para el partido con Instituto.

A partir de ahora, entonces, el futuro de Rojas comenzó a ser una incógnita y desde el club esperan que el representante presente una oferta formal para que su salida sea de la mejor manera posible. Ante esto, en las últimas horas aparecieron dos clubes que lo pretenden: Independiente y Cruzeiro de Belo Horizonte.

El interés del Rojo es por reemplazar a Sergio Barreto, recientemente transferido a Pachuca y de los brasileños para pelear por algún puesto copero al final de la temporada, fueron los primeros que surgieron apenas conocida la noticia de su eventual partida. Estos sondeos, que por lo prematuro del momento no pasan por ahora de eso, ya activaron las alarmas económicas por Núñez, donde la venta de Rojas no se aceptaría por menos de 4.000.000 de dólares.

El conjunto Millonario lidera en soledad el torneo con 47 unidades, seguido a siete puntos por el escolta Talleres de Córdoba (40), y lleva cuatros partidos seguidos sin derrotas en el ámbito local con un empate y tres victorias. Además, el equipo de Demichelis lleva nueve triunfos consecutivos en condición de local en el estadio Monumental.