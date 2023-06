La tajante sentencia de Jack Grealish tras las críticas por sus alocados festejos: "¿Por qué no...?"

Manchester City se coronó, por primera vez en su historia, como el campeón de la UEFA Champions League. El pasado 10 de junio, en Turquía, el elenco inglés venció a Inter por 1-0 con el gol e Rodri y rompió así la sequía de la institución en el torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

Jack Grealish, quien comenzó la temporada de menor a mayor, fue uno de los que más alocados se pudo observar en los festejos de los Citizens. Una gran cantidad de videos se viralizaron en las redes sociales y, en todos ellos, el futbolista de la Selección de Inglaterra era el principal protagonista.

Jack Grealish fue uno de los que se volvió viral en los festejos del Manchester City.

El extremo admitió que no pudo conciliar el sueño durante los tres días posteriores a la consagración del Manchester City en la UEFA Champions League. A su vez, reconoció que rápidamente cambió el chip para sumarse a las filas de Gareth Southgate en los duelos del elenco inglés para la clasificación a la Eurocopa 2024.

En su diálogo con la cadena radial británica talkSPORT, Jack Grealish se refirió a las críticas que recibió por la forma en la que festejó el título: “¿Por qué no celebrarlo así? Todo el mundo estaba conmigo. No estaba solo, saliendo con mis amigos. Estaba con todo el equipo. Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes. Pasé el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Liga de Campeones y estaba muy emocionado”.

"He jugado y me he sentido bien. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida. No me molestan. Había hecho algo que se hace una vez en la vida”, sentenció el campeón de la Orejona, FA CUP y Premier League en la última temporada.