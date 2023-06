La particular respuesta de Federer sobre si Djokovic es el mejor de la historia: "Mientras Rafa siga..."

Para muchos, el debate sobre quien es el mejor jugador de la historia del tenis se acabó tras la victoria de Novak Djokovic en Roland Garros. Con ese logro, el serbio alcanzó los 23 Grand Slams y ganó más que nadie en la rama masculina. Sin embargo, Roger Federer, quien por mucho tiempo fue galardonado con el título de "GOAT", no cree que sea justo para otros como Rafael Nadal.

Rafa, Roger y Novak, tres de los mejores de la historia.

En una extensa entrevista para el diario suizo Tagesanzeiger, Federer, que dejó el tenis en 2022 por sus problemas de rodilla, aseguró que no sabe si Nole es el mejor de la historia. Esto no se debe a que al balcánico no le alcance lo hecho hasta ahora, si no que el español todavía puede superarlo: "Creo que mientras Rafa siga jugando también no puedes responder eso definitivamente todavía", expresó.

Luego, Su Majestad, ganador de 20 Grand Slams, agregó que es difícil comprar épocas: "No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado Nole es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente [para ser el GOAT]", deslizó.

Federer y Djokovic, historia pura del tenis.

Más allá del debate sobre la grandeza de cada uno, Federer reveló que sigue muy prendido al día a día del tenis en general, no solo de sus colegas de Big 3: "Lo que me sorprende es lo interesado que estoy por los resultados. No veo muchos partidos, pero los mejores momentos me interesan enormemente. Compruebo los marcadores tres o cuatro veces al día. Me alegro de que el tenis me siga interesando tanto", afirmó.

Tras esta respuesta, el periodista le preguntó si esa afición por el deporte se puede traducir en un trabajo como comentarista o analista, pero Federer fue cauteloso: "Primero pensé que sería genial comentar partidos de la generación de jugadores contra los que jugué, yo los conozco mejor. Pero convertirme en comentarista en el año posterior a mi retiro no se sentía bien. Tal vez comente algún día, tal vez nunca", concluyó.