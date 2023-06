La frase “saca chapa” de Cristiano Ronaldo tras entrar al Guinness: “Yo no persigo récords, ellos me…”

Este martes, la Selección de Portugal disputó la cuarta fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa Alemania 2024 ante su par de Islandia. El encuentro se jugó en el estadio Laugardalsvöllur (ubicado en Reikiavik, Islandia) y tuvo como ganador a los lusos, quienes se impusieron por 1-0 con un gol agónico de Cristiano Ronaldo, que lo mantienen como líder del grupo J con puntaje perfecto.

Además sumar un tanto más a su extensa lista de anotaciones, el Bicho batió un nuevo récord. Antes del comienzo del partido el actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita recibió una importante distinción: una camiseta con el número 200 y un certificado de Récord Guinness tras convertirse en el primer futbolista en jugar 200 partidos oficiales con su selección.

Al referirse a la marca que acaba de batir, Cristiano Ronaldo expresó: “Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia. Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”.

“Siempre fue un sueño para mí y lo representaré hasta que crea que debo hacerlo. Mientras el entrenador, el presidente y yo lo creamos así. Seguiré viniendo porque para mí es un sueño”, añadió el Bicho, quien fue campeón de la Eurocopa 2016 y de la Liga de las Naciones 2019 con la camiseta de la Selección de Portugal.

Para finalizar, fiel a su estilo, Ronaldo sentenció: “Sé que hay algunos récords que me pertenecen. Como el que lidero los goles internacionales con mi selección. Y sé que tengo más récords, pero como suelo decir, sinceramente, y lo diré una vez más: yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Por eso estoy feliz y es mi motivación para seguir jugando”.