La lapidaria frase de Kudelka sobre el VAR tras la polémica ante Boca: "¿Por qué tuerce la…?"

Frank Darío Kudelka, entrenador de Lanús, no puede sacarse la espina de lo ocurrido en la cancha de Boca. En el duelo que terminó empatado, hubo una polémica jugada que marcó el partido y fue justamente el tanto del xeneize. Darío Benedetto recibió un pase de Pol Fernández, pero la posición del delantero parecía no ser lícita.

Luego de medir las líneas, el VAR finalmente lo dio por válido aunque, según el DT, sin las líneas se notaba que Pipa estaba adelantado. En diálogo con ESPN, lo reveló y realizó una interesante reflexión al respecto: "La vieron en la computadora sin las líneas y me decían que era offside. Yo creo que no hay claridad o pulcritud. No digo intencionalidad porque no sería capaz".

"Desconozco y no tengo fundamentos para opinar al respecto. A nosotros nos pasó algo puntual contra Boca, que después no sé si es cierto o no (el error en el software para no marcar la segunda línea), pero quedó verificado que no se podían trazar como corresponde", continuó ante la atenta mirada del panel de "Equipo F".

En la misma línea, cerró: "Entonces digo: si la herramienta llamada VAR está para corregir si es necesario o aportar, ¿por qué tuerce la decisión de un árbitro si no tiene los instrumentos necesarios? Esa parte no la entiendo. No estoy diciéndolo porque fue a favor de Boca. Si hubiese sido al revés, pensaría igual".