Buonanotte reveló su charla con Garnacho tras ser convocados por Scaloni: “Dijimos que tenemos una…”

Facundo Buonanotte fue una de las sorpresas que presentó Lionel Scaloni en la gira de la Selección argentina por Asia y, luego de haber sido titular ante Indonesia reveló estar "soñando despierto". El pibe que surgió en Rosario Central, y que actualmente milita en el Brighton de la Premier League, tuvo un buen partido y de a poco se va haciendo lugar en la Scaloneta.

El joven contó además que no haber podido estar en el Mundial Sub 20 fue una "pena" y señaló que lo habló con Alejandro Garnacho: "Fue una gran pena. Concentraba con Ale , así que obviamente lo charlamos. Ninguno pudo ir y dijimos que ahora tenemos una revancha gracias a Lionel (Scaloni) que nos dio la confianza de poder estar acá. Y bueno, seguimos sumando".

Buonanotte, Cuti Romero y Garnacho.

Del debut, expresó: "Estoy soñando despierto. Es una locura. Como dije antes, el técnico me dio la confianza, me dijo que haga lo que estaba haciendo en el club, que lo estaba haciendo bien. Ya lo habíamos practicado en la semana, así que salió a la perfección. Seguimos sumando y nos preparamos para lo que viene"

"En la charla, Scaloni me dijo que disfrute, que era un partido no para que demuestre, sino para que me conozca con mis compañeros. Creo que así fue, nos asociamos bien, hicimos un gran partido así que nos vamos contentos a casa", concluyó el talentoso futbolista de apenas 18 años.

Además de estar en boca de todos por su destacado debut, Buonanotte rompió un récord: se convirtió en el jugador más joven en debutar en la "Era Scaloni" con 18 años, 5 meses y 24 días. Superó por un par de meses a Garnacho.