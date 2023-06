Un equipo que es rival de Messi quiere a Gallardo como DT

Con el correr de los días, teniendo en cuenta que el mercado de pases europeo comienza a moverse, el nombre de Marcelo Gallardo aparece en carpeta de varios clubes. Se habló de un posible interés del Paris Saint Germain, teniendo en cuenta que Christophe Galtier no seguiría en el cargo. Pero ahora también surgió el rumor de que otro club grande de Francia lo pretende.

Se trata del Olympique de Marsella (de Leonardo Ballerdi y Alexis Sánchez), quien lo tiene como uno de sus principales candidatos a suceder a Igor Tudor, quien le comunicó a los futbolistas que dejará el equipo al final la temporada. El conjunto que eliminó al PSG de la Copa de Francia, quedó tercero en la Ligue 1 y no superó la fase de grupos de la Champions League.

Claro está que no es el único en la lista, pero sus antecedentes en River lo posicionan bien arriba al momento de que los directivos de cualquier club del mundo pretenda contar con sus servicios. Sin embargo, días atrás, el Muñeco avisó que no está desesperado para dirigir y que pretende encontrar un lugar en el que sienta realmente identificado.

"Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado hoy por dirigir. Estoy disfrutando de lo que hago, de como estoy viviendo hoy", sentenció el oriundo de la localidad de Merlo, en diálogo con ESPN, donde agregó: "No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique".

"A veces encontrás esas posibilidades y a veces no. Tengo que sentir una conexión en algo que realmente me identifique. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante", cerró el entrenador más ganador de la historia de River.