La fuerte queja de Almirón, indignado tras la derrota de Boca ante Arsenal: “Siento que el árbitro otra vez nos…”

Boca jugó mal y perdió ante Arsenal. Pese a que el equipo estuvo lejos de mostrar una buena cara, la bronca entre los Xeneizes contra el arbitraje sumó un nuevo episodio. En los primeros minutos del segundo tiempo, Marcelo Weigandt vio una roja por una muy dudosa acción contra Joaquín Pombo. Con la derrota consumada, Jorge Almirón tomó la tajante decisión de no aceptar preguntas y hablar él solo ante los medios.

Con sus jugadores subidos al micro, el DT se plantó a los medios y, sin intercambio mediante, comenzó a disparar contra el árbitro: "Entiendo que hay muchas preguntas que quieren hacer, pero quiero que entiendan nuestro malestar. No voy a excusarme de nada, el rival hizo su trabajo, nos ganó bien, no tengo nada contra el rival. El planteo de jugar con dos nueve es discutible, repetimos casi el mismo equipo, venimos a jugar con mucha seriedad. Pero lo del árbitro, otra vez, siento que nos perjudica", expresó.

Luego, con mucha bronca, Almirón agregó sobre la expulsión de Weigandt: "Una jugada normal, de fútbol. Advíncula intentó dar un pase al Chelo, que en ningún momento ve al rival, este baja la cabeza en una zona comprometida para él. Ahí el Chelo lo toca, lo lastima sin querer, después fue a ver el VAR... es increíble, ya nos ha pasado otras veces", disparó,

"No me gusta excusarme porque me gusta que mi equipo demuestre en la cancha o, si le toca perder, que te gane el rival. Pero bueno, lamentablemente, nos jugamos cosas importantes el martes y hoy jugamos con 10 más de 45 minutos. El desgaste es muy grande, es una pena que a un equipo grande lo perjudiquen como a nosotros. No es la primera vez, no es la primera vez", sentenció el DT de Boca.

Por último, Almirón cerró en la misma línea: "Las dudosas son siempre en contra nuestra. Es complicado, solo quería decir eso. Es muy claro el análisis, los jugadores están realmente dolidos y preocupados. Queremos que el rival nos gane bien, que no tengo nada contra ellos, pero jugar con 10 después de una jugada totalmente normal es perjudicial".