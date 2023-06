El último guerrero croata

Luka Modric nació en Zadar, ex Yugoslavia, el 9 de septiembre de 1985. Cuando era chico él y su familia fueron desplazados por la guerra croata por la independencia. Debido a eso su infancia transcurrió en hoteles donde vivían otros refugiados. En el comienzo de la década del 90, durante el asentamiento de Jasenice, el ejército serbio asesinó a su abuelo y le incendiaron la vivienda.

Cuando finalizó la guerra su familia se instaló en Zatón y Luka regresó a Zadar para comenzar a jugar al fútbol. Fue así que con solo 16 años fichó para el Dínamo de Zagreb, sin mucho lugar en este conjunto salió a préstamo al Zrinjski Mostar de Bosnia Herzegovia, donde disputó 22 partidos y marcó 8 goles.

Regresó al Dínamo, pero tampoco en ese momento consiguió el lugar que quería y se fue nuevamente a préstamo al Inter Zapresic de Croacia. Su gran rendimiento hizo que el dueño de su ficha lo tenga en cuenta para la temporada 2004-2005 para el club de la capital. Allí jugó cuatro temporadas, donde disputó 129 partidos, marcó 33 goles y asistió 27 veces a sus compañeros: el astro croata ya comenzaba a jugar y a hacer jugar. Además, consiguió 5 títulos domésticos.

Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012.

Su gran nivel le permitió dar el salto de calidad y en 2008 fue transferido al Tottenham. En la Premier League jugó 5 temporadas: en 160 partidos, marcó 17 goles y tuvo 21 asistencias. En 2012 llegó al pico máximo en la carrera de un futbolista, pasó a ser jugador del Real Madrid. En el Merengue ya disputó 10 temporadas, con 408 presencias, 37 goles y 79 asistencias.

Lleva conseguidos 9 títulos en España y 15 a nivel internacional. Un total de 24 títulos en el club madrileño. Hace un tiempo lo definió muy bien Marcelo Bielsa: “El jugador más difícil de encontrar es el Modric. El que defiende como un 6 y ataca como un 10. Trabaja en la contención, se hace volante ofensivo y extremo", expresó el entrenador sobre el crack del Real Madrid, ganador cinco veces de la Liga de Campeones.

Desde 2006 y hasta la actualidad su carrera y su seleccionado se encuentran unidos, el capitán del conjunto europeo y su selección están atravesando sin dudas, el mejor momento deportivo en este siglo y Luka es gran responsable de esto. Los Kockasti (“los ajedrezados” en croata), en clara alusión a la indumentaria del equipo croata y su bandera clásica consiguieron subirse al podio en los dos últimos Mundiales. En 2018 salió subcampeón al perder la final frente a Francia y en 2022 fue derrotado en semifinales por el seleccionado argentino, para luego ganar el tercer puesto derrotando a Marruecos.

Luka salió subcampeón del mundo en Rusia 2018

Supo ser Balón de Oro, ganar el premio The Best entre otros tantos galardones y a estar entre los mejores volantes de la historia del fútbol. Para él alzar una copa con su selección era su gran sueño pendiente. En la edición 2023 de la Liga de las Naciones Croacia cayó en la final por penales ante España. Luka convirtió el tercero de la tanda regular, pero otra vez el icónico diez, con su vincha característica y su pie privilegiado, no pudo llevar a su país lo que habría sido el primer trofeo con la selección.

Conociendo cómo vive el fútbol, esto tampoco lo va a detener y seguirá persiguiendo su sueño mientras le dé el cuerpo. Ratnik (“guerrero” en croata) es la palabra que mejor define a Luka Modric, quien tuvo una infancia signada por la guerra, pero según sus propias palabras salió “fortalecido”. Y lo demuestra a cada paso dentro y fuera del campo de juego.

* Martiniano Patri, Periodista y Relator Deportivo