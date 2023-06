El DT de Bélgica reveló por qué Courtois abandonó la concentración y el arquero estalló: “Estoy profundamente decepcionado”

El Mundial de Qatar 2022, que arrojó a la Selección argentina como campeona del torneo, no fue el mejor para la Selección de Bélgica. Además de quedar eliminado en fase de grupos, el seleccionado belga protagonizó una serie de escándalos que repercutieron en el día a día del plantel.

En las últimas horas, en medio de la clasificación para la Eurocopa 2024, tuvo lugar una nueva polémica. Esta vez, el protagonista principal fue Thibaut Courtois. El arquero, figura del Real Madrid, decidió pegar el portazo y abandonar la concentración del equipo luego del 1-1 ante Austria. Según informó Domenico Tedesco, la decisión fue debido a que el capitán del equipo fue Romelu Lukaku.

El DT apuntó contra el arquero.

"Juntos decidimos que Romelu sería el capitán contra Austria y Thibaut contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido, de repente, quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Desde el principio traté de mostrarle el aprecio que se merece. A mis ojos es el mejor portero del mundo. Lo amo como portero, pero también como un ser humano. Estoy conmocionado", comenzó el DT.

Más tarde, el adiestrador de la Selección de Bélgica añadió: "Intenté hablar con él porque era una decisión difícil. Tenemos una buena relación. Para mí nada ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. También tengo que asimilarlo y me tiene que dar explicaciones. Después de eso, ya veremos".

Por su parte, Courtois utilizó las redes sociales para desmentir los dichos de Tedesco ante los micrófonos: "Esta tarde me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria. Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad".

El descargo completo de Courtois

"Esta tarde me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no para beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han dañado mientras siempre buscábamos el beneficio general. Ser o no ser el capitán de la selección no es ni un capricho ni una decisión al azar, debería ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Desafortunadamente no logré mi propósito.

Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me sometí a un chequeo por un problema en mi rodilla derecha. El equipo médico de mi Club y la Selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento".