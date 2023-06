Deportivo Maipú visita a Chaco For Ever en un duelo clave

Deportivo Maipú sale al ruedo en un fin de semana que viene siendo perfecto para los elencos mendocinos en la Primera Nacional tras las victorias de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Maipú no le quiere perder pisada a la Lepra.

Enfrente estará Chaco For Ever, uno de los peores equipos de la Zona B, que lo recibirá desde las 16.30. la premisa será sumar de a tres para no perderle pisada a la Lepra, el líder del grupo.

En lo deportivo, Luis García deberá suplir la baja de Agorreca, expulsado en la última fecha ante Independiente. Su lugar lo ocupará Coronel. La otra duda es en el nueve: Veliez o Klusener.

El equipo, pasando en limpio, será: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Agustín Manzur, Rubens Sambueza y Luciano Herrera; Santiago González y Álvaro Veliez o Gonzalo Klusener.