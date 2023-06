La honestidad brutal de Alcaraz sobre sus chances de vencer a Djokovic en Wimbledon: "No voy a decir que..."

Pasada la temporada de polvo de ladrillo, el tenis se prepara para vestirse de blanco y vivir una nueva edición de Wimbledon. En la previa, Novak Djokovic aparece como máximo candidato a quedarse con su octavo título en el All England. Esto fue ratificado por nada menos que Carlos Alcaraz, que tendrá su tercera experiencia en el Grand Slam británico.

El número dos del mundo ya está en Londres, donde jugará el tradicional ATP 500 de Queens en la semana previa al gran torneo. Desde allí, el español aseguró que el césped es la superficie en la que menos cómodo se siente (apenas jugó dos certámenes en su carrera), por lo que reconoció que no será el principal rival del serbio en su camino al título: "Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy, pero en hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado", expresó.

uD83CuDF3F Por primera vez Carlos Alcaraz jugará un torneo ATP de césped que no sea Wimbledon.



uD83DuDD1C El español debutará en el ATP 500 de Queens el próximo lunes o martes ante un jugador de la qualy.



uD83CuDFBE Mientras tanto, se entrena con Cameron Norrie.pic.twitter.com/Bexaw2iAVG — uD835uDC13uD835uDC21uD835uDC1E uD835uDC12uD835uDC29uD835uDC28uD835uDC2BuD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC20 uD835uDC0DuD835uDC1EuD835uDC30uD835uDC2C Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@sportingnewsar) June 17, 2023

Luego, Alcaraz sorprendió y agregó que el principal candidato a hacerle difícil la tarea a Nole será el australiano Nick Kyrgios: "Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades", sentenció.

Además, el joven de 20 años recordó la semifinal de Roland Garros en la que cayó ante el máximo ganador de Grand Slams: "He pensado en el partido contra Novak, lo que pasó, intentando sacar cosas positivas y aprender, pero un par de días después de eso hay que pasar página y pensar en la gira de hierba. Fue solo mi segunda semifinal de Grand Slam. Nunca es fácil jugar con Novak. La próxima vez va a ser diferente. Lidiaré con la presión y los nervios mejor. He aprendido mucho de ese partido", afirmó.

Djokovic venció a Kyrgios en la final del último Wimbledon.

Durante la última semana, Juan Martín Del Potro fue uno de los tantos protagonistas que opinó de los problemas físicos de Alcaraz, que le privaron de la victoria ante Djokovic en Paris. Sobre las dudas y cuestionamientos por sus lesiones, el español dejó en claro que está en óptimas condiciones: "Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que cree que lo que me pasó contra Novak fue una lesión y yo no lo tomo así; fueron rampas. Es muy normal en los jugadores, todos han pasado calambres alguna vez. A los dos días estaba ya perfecto. Este último año sí que he tenido algunas lesiones más que otras veces. Pero sé de la capacidad que tengo que mejorar, pero físicamente creo que estamos haciendo un buen trabajo", concluyó.

Los antecedentes de Alcaraz en Wimbledon