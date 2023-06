El tremendo intercambio de figuras que podría darse entre PSG y Manchester United por Mbappé

En el París Saint Germain se respiran aires de cambio. Tras la salida de Lionel Messi, la incertidumbre en torno a Neymar y el golpe en la mesa que dio Kylian Mbappé informando que no tiene pensado renovar a partir del 2024, la entidad de capitales qataríes debe empezar a pensar en la renovación forzosa.

La Champions League sigue siendo el objetivo, por lo que se presume que no tendrán problemas en invertir una buena suma de dinero para conformar esa especie de "Selección mundial" que ha sido en el último tiempo, a pesar de los fracasos deportivos. Sin embargo, sabe que la depuración del plantel no puede ser económicamente no rentable.

Mbappé podría dejar PSG.

Es por eso que el tema Mbappé es uno de los más relevantes para el conjunto parisino, que desembolsó 180 millones de euros por su pase en 2017. Una salida gratis en junio de 2024 será casi catastrófico para las arcas del equipo. En este contexto, adelantar la venta le dejaría un beneficio y no son pocos los clubes interesados.

Al Real Madrid, de público interés por el francés, se le sumó desde la Premier League el Manchester United, que ideó una propuesta atractiva con la que buscan convencer a los representantes del PSG. Consiste en poner a disposición un intercambio entre Mbappé y el inglés Marcus Rashford, futbolista de los Red Devils y viejo anhelo en París.

Manchester ofrecería a Rashford.

Al jugador de la Selección de Inglaterra, de gran presente en el equipo de Ten Hag, también se le vence el contrato en 2024 por lo que se encuentra en una posición similar a la del francés. En este contexto, el diario inglés Daily Mail informó recientemente que un eventual acuerdo de intercambio que involucre a los dos jugadores "no es imposible". Solo deberían arreglar términos, sobre todo, económicos.