El picante sarcasmo de Jara al árbitro tras el polémico Racing-Vélez: “Le dije que…”

Racing Club venció por 2 a 1 a Vélez Sarsfield en el Cilindro de Avellaneda, en el encuentro pendiente por la 17 fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que contó con el protagonismo estelar de la terna arbitral.

El árbitro Rey Hilfer tuvo una polémica actuación al cobrar un penal para el equipo de Avellaneda por una sujeción de Leonardo Jara que parecía insignificante. Además, en el área contraria no condenó con la misma sanción y no cobró una infracción al paraguayo José Florentín, de parte del lateral Facundo Mura.

El plantel del Fortín se fue muy molesto por el accionar del juez. De hecho, el entrenador Marcelo Bravo cuestionó en duros términos la labor de Rey Hilfer. "Si quieren que Vélez se vaya a la B que avisen y no competimos", señaló y agregó: "Estamos jugando contra todos".

Otro de los que decidió utilizar los micrófonos de los medios de comunicación, pero con un temple mucho más calmo, fue el lateral Leonardo Jara. Justamente el autor del penal sancionado. "Del e arbitraje no voy a hablar. Hoy soy responsable de la derrota. No se si fue penal o no, yo traté de no agarrarlo, pero terminamos cayendo los dos y el árbitro cobró penal. Pero yo les dije a los compañeros que la responsabilidad era mía, que ellos hicieron un gran partido.

Sin embargo, el defensor de Vélez no dejó pasar la oportunidada para recordar con sarcasmo el fallo que omitió Falcón Pérez: "Cuando se iba Jonathan Gómez justamente le dije al árbitro ahí va el segundo arquero, porque hizo una mano contra Boca y no le cobraron y hoy hizo otra mano y tampoco. Tranquilamente puede jugar de arquero".