La escandalosa frase del DT de Vélez contra el arbitraje tras caer ante Racing: “Si quieren que nos vayamos a la B que nos…”

Vélez no logra salir de su mal momento y este sábado sufrió una nueva derrota. Perdió ante Racing, en Avellaneda, en un duelo que tuvo muchas jugadas polémicas que pudieron modificar el resultado final. Todas fueron en contra del Fortín y Marcelo Bravo, DT interino tras la salida de Ricardo Gareca, no ocultó su bronca lo hizo saber con explosivas frases.

"Si quieren que Vélez se vaya a la B, que nos avisen y no competimos. No se puede contra todos. Hubo varios errores a favor de Racing y claramente en contra nuestra. Hubo dos penales que el árbitro dejó pasar", expresó y, en la misma línea, agregó: "Es verdad que tuvimos errores en los dos goles del rival, pero el réferi tuvo dos acciones que podrían haber sido el empate y la victoria de Vélez. Fueron acciones muy claras. Tuvo dos veces para sacarle amarilla a Piovi y echarlo, y no lo hizo".

"En la tarjeta que le sacó, era último hombre y debía haberlo expulsado. Racing se quedaba con uno menos. Estamos dolidos y tristes, pero hay que seguir. Vélez es un club grande. No estamos acostumbrados a pelear el descenso y para los chicos es muy difícil. Hay momentos en que les cuesta un montón. Es lo que tenemos, y sabemos que hay que sacarlo adelante", agregó.

Para cerrar, reflexionó: "Estuvimos a la altura a pesar de que nos quedamos sin nada. Creemos que el equipo hoy tuvo una respuesta, tuvimos más situaciones que Racing. Cuando viene todo negativo, es difícil salir adelante, y más cuando pasan cosas como las de hoy: dos penales claros y faltas de expulsión. Cuando jugás contra todos, es imposible".

Las otras polémicas de la noche