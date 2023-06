La decisión de Matías Rojas con Racing ante la posibilidad de que se caiga su pase al Corinthians

El próximo 30 de junio, el contrato de Matías Rojas en Racing llegará a su final. El paraguayo, uno de los futbolistas más importantes del plantel para Fernando Gago, tomó la decisión de emigrar de la institución de Avellaneda sin extender su vínculo, pese a que hace tiempo se venía hablando de esta posibilidad.

Desde hace semanas se sabe que el futbolista tiene arreglada su llegada a Corinthians. El elenco carioca le ofreció una importante suma de dinero y un vínculo por cuatro años. Pero, pese a esta situación, en las últimas hora se puso en duda el arribo del hombre de la Selección de Paraguay al Brasileirao.

¿Qué pasó? El Timao sufrió un importante revés. El TAS falló en contra de la institución por una deuda que la institución posee con el delantero argentino Mauro Boselli y esto lo imposibilitaría para poder sumar refuerzos en el próximo mercado de pases. Desde el entorno del futbolista, esperan una solución positiva al problema.

uD83DuDEA8El TAS falló en contra de Corinthians y condenó a pagarle a Mauro Boselli una antigua deuda que tenían con él.

*??Si en 45 días no la cancelan, corre prohibición de fichajes por 3 períodos de pases. El club ya no tiene más instancias para apelar. pic.twitter.com/m2SkQkWkhR — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 25, 2023

Suponiendo que no prospere y su llegada a Corinthians se caiga, es una realidad que Matías Rojas no seguirá jugando en Racing. Su relación con los directivos, fundamentalmente con el presidente Víctor Blanco, se rompió y ya no hay vuelta atrás. Además, los hinchas también le reprocharon algunas de sus actitudes en los últimos partidos.

En el caso de que la decisión del TAS no se modifique y, por ende, el Timao no pueda contratar al paraguayo, se espera que varios de los equipos que se interesaron por el habilidoso futbolista vuelvan a la carga por él. Uno de los más interesados es Botafogo, también de Brasil.

Luego del partido ante Flamengo, que la Academia perdió por Copa Libertadores, Rojas expuso su descontento por la situación que le ha tocado atravesar en el último tiempo en Racing: "Hace un año se viene hablando de mi renovación. Yo, como jugador, no puedo pagar los platos rotos de otros. Tengo que cuidar mi salud, necesito estar atado a un contrato".