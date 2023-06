Cruces confirmados: así serán los cuartos de final del futsal mendocino

Ya están definidos los cruces de cuartos de Final del torneo de élite del futsal mendocino. Tras la goleada de Godoy Cruz ante CUC, se terminaron de completar todos los encuentros de la primera instancia de Playoffs. De esta manera, la próxima ronda tendrá partidos realmente interesantes que prometen muchas emociones y alto vuelo futbolístico.

El Tomba dio la nota en la noche del viernes y venció 4-0 al Búho en cancha del Club Atlético Chacras de Coria (la Bodeguita está suspendida) y de esta manera se metió entre los 8 mejores de la competencia. Cabe resaltar que en esta misma llave, Don Orione venció 5-3 a Regatas "B", Regatas superó 2-1 a Banco Nación y La Colonia hizo lo propio ante COP, sellando su boleto gracias al 3-1 conseguido en Luján.

En los cruces de cuartos aparecerán los equipos de mejor campaña en la fase de grupos, entre ellos Talleres, Cementista, Jockey y Alemán. Por lo tanto, los partidos de la siguiente instancia quedaron diagramados así: Talleres vs Regatas, Alemán vs Don Orione, Jockey vs La Colonia y Cementista vs Godoy Cruz. Todos estos choques se jugarán luego de la División de Honor que comenzará el próximo domingo en nuestra provincia