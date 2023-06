¡Cómo estás paraguayo! Los videos de los golazos del Alex Arce para otro triunfo del líder Independiente Rivadavia

Alex Arce está intratable. El paraguayo, máximo goleador de la Primera Nacional y del fútbol argentino, metió otros dos tantos en el triunfazo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 ante Aldosivi de Mar del Plata en el Bautista Gargantini, que lució nuevamente con un gran marco de público para celebrar otro paso positivo del puntero de la segunda categoría.

En el PT Arce le dio aire inmediatamente a la Lepra luego del 0-1 a favor de la visita que sorprendió a propios y extraños. A los 23, apenas un puñado de minutos después del gol del Tiburón, Matías Reali pasó por encima de la pelota y el 9, con un derechazo magnífico, la colocó pegadita al palo izquierdo de Lucas Bruera, que no llegó.

Ni bien comenzado el ST Arce lo hizo de vuelta. Capturó un despeje de la defensa de Aldosivi, controló con la zurda, la dejó picar y con otro derechazo esta vez ni siquiera generó reacción del arquero rival. Delirio total en el Gargantini.

El equipo de Alfredo Berti se impuso por 2 a 1 en el Gargantini y le sacó cuatro puntos a sus escoltas. Chacarita no pasó del 0 a 0 esta fecha, pero el lunes juega Maipú, que podría quedar a tiro del Azul si vence al último, Chaco For Ever.