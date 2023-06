Lo pidió Almirón: los 5 puestos en los que Boca buscará reforzarse para ir por la Libertadores

El próximo jueves 22, a las 21.45, Boca visitará a Godoy Cruz en Mendoza por una nueva fecha de la Liga Profesional, certamen en el que se ubica muy lejos del líder (River) y por esa razón ya piensa en lo que viene. Con pocas chances de arrebatarle la corona a su clásico rival, Jorge Almirón planea el próximo semestre y pretende reforzar el equipo en puestos.

Boca quiere la Copa.

Fue el periodista Ezequiel Sosa, de Radio La Red, quien reveló que el entrenador pretenden buscar "un marcador central, un lateral por derecha, un creativo, un nueve y un extremo. Esos son los puestos específicos. Después hay que ponerle nombres. Y el tema de la jerarquía es subjetivo”. Además contó que, a diferencia de otros mercados, irán por todo teniendo en cuenta que a fin de año hay elecciones y el gran objetivo es poder conseguir la tan ansiada séptima Copa Libertadores.

Mientras tanto, Almirón piensa en qué equipo poner en Mendoza y tuvo, como buena noticia, el regreso de Agustín Sandez, que se recuperó de una fascitis plantar y jugó de lateral por izquierda, con Valentín Barco de volante, en una de las posiciones en la que Almirón viene probando al juvenil de 18 años. En ese mismo equipo Roncaglia volvió a jugar de lateral por derecha.

En las últimas horas, además, salió a la luz que el DT contrató a un astrólogo para que "colabore" en la obtención del certamen continental. "Somos amigos, no es un detalle que me haya contratado, y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo desde mi humilde lugar. Trabajamos mucho para llegar a las metas este 2023, que es ganar la Copa", dijo Giorgio Armas.

Que agregó: "Han trabajado algo muy fuerte para que Boca no salga campeón de la Copa Libertadores, para que les cueste, en el vestuario visitante. No fue River, este trabajo es colombiano o brasilero. Los materiales que usaron no se compran en Argentina".