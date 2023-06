Liga de Naciones Concacaf: Diego Cocca y México sufren una durísima derrota ante Estados Unidos

La Selección mexicana sumó anoche una nueva y dolorosa decepción ante Estados Unidos. El equipo que conduce el argentino Diego Cocca sufrió una goleada por 3-0 en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf en Las Vegas y la 'maldición' continúa para el Tri, que no vence a su gran rival desde hace casi cuatro años ya que en sus seis últimos enfrentamientos acumula dos empates y cuatro derrotas (incluyendo las finales perdidas de 2021 de la Copa Oro y la Liga de Naciones).

Los estadounidenses jugarán la final el domingo próximo ante Canadá, que en primer turno le ganó a Panamá por 2 a 0. Estados Unidos doblegó a México, con dos goles de Cristian Pulisic (jugador del Chelsea inglés) y de Ricardo Pepi (hijo de padres mexicanos). El desarrollo del partido estuvo plagado de trifulcas, al punto que ambos equipos terminaron con nueve jugadores por expulsiones de Sergiño Dest y Weston McKennie en Estados Unidos; y César Montes y Gerardo Arteaga en México.

El seleccionado que dirige el ex DT de Racing Club, volvió a dejar una muy pobre impresión sobre el césped del Allegiant Stadium y tras el partido realizó un sincera autocrítica por lo ocurrido: "No me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca perder porque esto es el fútbol. Pero realmente nos han superado y hay que aceptarlo y entenderlo".

"Estamos dolidos por la derrota, por la forma. Nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar situaciones de gol y pases filtrados. Creo que al principio lo tuvimos, pero, claro, no tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol", argumentó.

Cuestionado sobre si se planteaba renunciar, Cocca se mostró convencido de su proyecto y de sus jugadores. "Vuelvo a repetir lo mismo de siempre: yo sueño con un proceso de tres años y medio y van cuatro meses", dijo. El argentino instó a que todos unan esfuerzos, desde los jugadores hasta los ejecutivos de la federación, para mejorar "no solo en lo futbolístico".