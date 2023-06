La fuerte frase de Emiliano Díaz al anunciar que se lanza como DT sin Ramón: “Voy a dar la vida por…”

El apellido Díaz estará eternamente vinculado con la historia de River. Ramón dejó su huella al ganarlo todo cada vez que estuvo en el banco millonario y ahora es Emiliano el que busca tener, en algún momento de su carrera como entrenador, la chance de emular a su padre y cumplir el sueño de dirigir al club de Núñez. Luego de desvincularse del Al Hilal de Arabia Saudita, el hijo mayor del Pelado está en el país y habló sobre su futuro, asegurando que es momento de lanzar su carrera en soledad.

"Tengo en claro que éste fue nuestro último club juntos, después voy a arrancar solo. Si salen cosas y él no quiere arrancar, lo voy a hacer yo", expresó en Radio La Red, donde agregó: "Me voy a matar y dar la vida por volver a River y Al Hilal, voy a hacer cualquier cosa que esté a mi alcance para dirigir a esos dos clubes. Será un camino largo, pero tengo en claro que voy a hacer hasta lo imposible. Si dirijo a estos dos clubes puedo retirarme tranquilo, le digo a mi viejo ‘ya está, cumplí la promesa que te hice".

Ramón y Emiliano, en su último paso por River.

Sabe que su promesa no tendrá un efecto inmediato ya que ahora "hay un amigo en el banco, Micho", pero se mostró sorprendido por el crecimiento que ha tenido la institución en los últimos años: "Por el club con el que me encontré, no entendía nada: no conocía ni las puertas con las que me crié, está totalmente cambiado. Es un club a nivel europeo, impresionante. Hacia seis, siete años que no iba… Fue sorprendente. River está viviendo algo que no creo que haya pasado en su historia".

También se refirió a una posible vuelta de su padre al club con una particular sentencia: "Siempre lo llamaron en las malas: cuando el club se está prendiendo fuego. No quiero que pase eso, no lo deseo nunca más. Si el club sigue en esta dinámica y eso significa que nosotros no volvemos más, que así sea. Después, si el club lo necesita, Ramón puede estar en la Luna y va a bajar".

Por último, ante la inminente decisión de Marcelo Gallardo, señaló: "Es un entrenador de jerarquía, le sobra para dirigir en cualquier lado. Y el Marsella es un club extraordinario, uno de los más grandes de Francia. Es difícil que te llamen de esos clubes, ojalá que tenga la posibilidad de ir y que haga historia otra vez. No tengo dudas de que si va, la va a romper".