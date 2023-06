La confesión de Fontana, de goleador de Banfield a colgado en River: “Demichelis me dijo que…”

Surgido de las divisiones inferiores de Banfield, Agustín Fontana llegó al mundo River para la temporada 2021, luego de siete años en la Primera del Taladro. Su rendimiento no fue el mejor y se fue a préstamo a Defensa y Justicia, donde en el 2022 tampoco pudo encontrar la versión esperada.

Hoy, se encuentra entrenando bajo las ordenes de Martín Demichelis luego de haber trabajado varias semanas en contra turno separado del resto de sus compañeros. Sin rodaje y sin posibilidades en el equipo de Micho, el delantero habló con el diario deportivo Olé y confesó el duro momento que le ha tocado atravesar.

Fontana fue campeón de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones 2021.

Para comenzar, sobre el crudo pedido que le hizo a su círculo íntimo de amigos, Fontana manifestó: "Mis amigos me preguntaban cuándo iba a jugar y si ya había conseguido club, pero llegó un momento en el que les pedí que no me preguntaran más. Y ya no lo hacen...".

Al ser consultado sobre si buscó ayuda profesional mientras trabajaba a solas con un profe en el River Camp, contó: "No, por suerte tengo gente que me apoya mucho y no llegué a necesitarla. Pero si no hubiese sido el momento previo al nacimiento de mi hija y habría tenido la cabeza 100% en el fútbol, quizás sí hubiera necesitado ir a un psicólogo".

Pese a saberse sin chances al tener a Lucas Beltrán, Miguel Borja y Salomón Rondón por delante en la consideración del director técnico, Agustín Fontana no pierde las ilusiones de ser tenido en cuenta: "Siempre practico al máximo por si en algún momento Martín me necesita".