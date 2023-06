Turismo Carretera: la fuerte decisión de Toyota que renueva las expectativas de Matías Rossi

En la previa de lo que fue la presentación del Turismo Carretera en Rafaela, los Toyota de Matías Rossi y Andrés Jakos sufrieron la rotura de los motores, por lo que tuvieron que afrontar el fin de semana con impulsores alternativos. El del campeón 2014 llevó un multiválvula armado por Claudio Garófalo, mientras que Andy salió a pista con uno de repuesto de Rody Agut.

Esta situación modificó los planes del equipo, pero una de las apuestas terminó saliendo bien ya que uno de los autos terminó en el podio. Ante esto, el Gazoo Racing analizó lo sucedido y tomaron una decisión importante pensando en la próxima fecha, pero también en el posible ingreso de Rossi a la Copa de Oro. A partir de la próxima competencia, que será en Posadas el 2 de julio, el Misil continuará usando los preparados por Garófalo y Jakos seguirá con Agut.

Toyota tomó una fuerte decisión.

El gran resultado obtenido por el nacido en Del Viso ilusionó a todos y por eso continuarán de esta manera para conseguir el objetivo de meterse entre los doce mejores. "Fue una semana difícil, con mucho trabajo. Se habían hecho 2 motores con Rody, nuestro motorista habitual, con una inversión importante de Toyota y el Dole Racing. Pero lamentablemente se rompieron en el rolo antes de viajar para la carrera. En mi caso surgió la alternativa de correr con uno de Garófalo y funcionó bien", dijo Rossi.

Luego, sobre lo sucedido, agregó: "Llegamos a Rafaela sin preparación previa en el rodillo, como debe ser, y aún así el rendimiento fue muy bueno. No soy quién toma las decisiones en el equipo, pero sin duda que seguir con este motor (de Garófalo) es una buena alternativa, pero no es un tema mío". "¿A quién no le gustaría trabajar con Rossi? Pero eso lo tienen que decidir ellos", expresó el motorista que finalmente se sumará al equipo desde la competencia que se disputará en Misiones.

Matías Rossi suma 4 podios en sus 21 carreras con el Toyota Camry dentro del Turismo Carretera. Los anteriores fueron en el torneo pasado: 3º en Termas de Río Hondo, 2º en Concordia y 2º en Paraná. Este año estuvo muy cerca de ganar en dos ocasiones, pero las roturas se lo impidieron. Con esta noticia, seguramente, el Misil renovará sus expectativas.