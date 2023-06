La llamativa confesión del astrólogo de Boca sobre Jorge Almirón: "No es un detalle que me haya..."

Jorge Almirón confía en el trabajo y apuesta a la planificación de los partidos y la correcta interpretación de los lineamientos tácticos que hacen sus jugadores. Sin embargo, hombre de fe, también es conocida su credibilidad en cuestiones extrafutbolísticas como la astrología. Por eso tiene su astrólogo de confianza: Giorgio Armas.

A mediados de mayo se viralizó una imagen del astrólogo en videollamada con el entrenador. El propio Armas, quien se autodefine como el astrólogo de Boca, dio detalles de aquel encuentro y confesó que quedó fue contratado por el DT.

Armas confesó que habla seguido con el entrenador y agregó: “Como siempre lo digo, somos amigos, no es un detalle que me haya contratado, y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo desde mi humilde lugar. Trabajamos mucho para llegar a las metas este 2023, que es ganar la Copa Libertadores”.

“Jorge tiene una mochila increíble, tiene casi dos meses pero parece que está trabajando hace 20 años. Aparte de bosteros, somos riquelmistas, si ganamos la Copa Libertadores, Riquelme se queda de forma vitalicia”, agregó el astrólogo en diálogo con radio La Red.

Po otro lado, el Giorgio Armas atribuyó a un increíble detalle el andar irregular del equipo de Almirón: “Jorge debutó en Boca, lamentablemente se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30, hoy estaría clasificado para Copa Libertadores, no hubiese tenido ningún lesionado y hubiese estado mucho mejor en la Liga”.

Además, el astrólogo de Boca deslizó "trabajos" contra el Xeneize para que no ganara la séptima Libertadores: “El daño para mí está en los camerinos, no está en la cancha. Han trabajado algo muy fuerte para que Boca no salga campeón de la Copa Libertadores, para que les cueste, en el vestuario visitante. No fue River, este trabajo es colombiano o brasilero. Los materiales que usaron no se compran en Argentina”